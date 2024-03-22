Свирин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Рождение в метрической книге за 1801-1805гг исполнитель не нашел. Метрики не полные говорит. Рождение нашли в X ревизской сказке. Описана вся семья.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Свирина Первая жена Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1837 ст.
Сын: Свирин Иван Иванович
Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна
Бракосочетание
30.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин предп. Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Однодворцы- помещики среди крестьян, безродные среди дворян. Зажиточные однодворцы нанимали себе работников и жили с ними "одним двором". Фамилии были уже с 16 века. Однодво́рцы в Российской империи ... Показать все
Смерть
Неизвестно