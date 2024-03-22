Свирин Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвирин Иван Фёдорович

Свирин Иван Фёдорович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Свирин Фёдор Савельевич

Мать: Свирина Екатерина Фетисовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение в метрической книге за 1801-1805гг исполнитель не нашел. Метрики не полные говорит. Рождение нашли в X ревизской сказке. Описана вся семья.
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Данила Иванович Свирин

Мать ребёнка: Свирина Первая жена Неизвестно

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.08.1837 ст.

Сын: Свирин Иван Иванович

Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Свирин Никита Иванович

Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1855 ст.

Жена: Свирина Матрона Пахомовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин предп. Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Свирина Матрона Пахомовна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Первая жена Неизвестно

Дворянский титул
Неизвестно
Однодворцы- помещики среди крестьян, безродные среди дворян. Зажиточные однодворцы нанимали себе работников и жили с ними "одним двором". Фамилии были уже с 16 века. Однодво́рцы в Российской империи ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close