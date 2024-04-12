Дёмин Онуфрий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти07.07.1893 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Дёмин Евдоким Петрович
Бракосочетание
29.01.1893 ст.
Жена: Михайлова Ольга Ивановна
Ильинская церковь. Запись №-14 Поручители по жениху были: Добротворский Василий Степанович - Самарский коллежский регистратор и Курунов Семён Алексеевич - Самарский мещанин. По невесте: Душин Порфирий... Показать все
Смерть
07.07.1893 ст.
Ильинская церковь, Запись №-88м Самарский мещанин от простуды в 21 год
Похороны
08.07.1893 ст.