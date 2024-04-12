Дёмин Онуфрий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Онуфрий Евдокимович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

07.07.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Дёмин Евдоким Петрович

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
29.01.1893 ст.

Жена: Михайлова Ольга Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь. Запись №-14 Поручители по жениху были: Добротворский Василий Степанович - Самарский коллежский регистратор и Курунов Семён Алексеевич - Самарский мещанин. По невесте: Душин Порфирий... Показать все
Смерть
07.07.1893 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь, Запись №-88м Самарский мещанин от простуды в 21 год
Похороны
08.07.1893 ст.
Самара, Самара, Самарская область
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