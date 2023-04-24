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Дёмин Евдоким Петрович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Дёмин Пётр

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина (-) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Дёмин Онуфрий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1882 ст.

Дочь: (Дёмина) Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Дёмина (-) Параскева Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-24ж
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.

Дочь: (Дёмина) Евфимия Евдокимовна

Мать ребёнка: Дёмина (-) Параскева Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 1893

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