Дёмин Евдоким Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Дёмин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Дёмин Онуфрий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1882 ст.
Дочь: (Дёмина) Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Дёмина (-) Параскева Петровна
Покровская церковь, запись №-24ж
Рождение ребёнка
26.06.1888 ст.
Дочь: (Дёмина) Евфимия Евдокимовна
Мать ребёнка: Дёмина (-) Параскева Петровна
Смерть
После 1893