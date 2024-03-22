Пуштохайлов Павел Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1828
Бракосочетание
11.01.1853 ст.
Жених: мещанин Павел Федорович Пуштохайлов - 24 года Невеста: Александра Андреевна - 26 лет дочь девица умершего казака Андрея Стефановича Куранова Поручители: купеческий сын Иван Григорьевич Ильин, м... Показать все
Смерть
Неизвестно