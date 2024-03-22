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Пуштохайлов Павел Федорович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.01.1853 ст.

Жена: Пуштохайлова Александра Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Павел Федорович Пуштохайлов - 24 года Невеста: Александра Андреевна - 26 лет дочь девица умершего казака Андрея Стефановича Куранова Поручители: купеческий сын Иван Григорьевич Ильин, м... Показать все
Смерть
Неизвестно
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