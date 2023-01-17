Пуштохайлова (Куранова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуштохайлова (Куранова) Александра Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.04.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1826 ст.

Отец: Куранов Андрей Степанович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанина Василия Алексеевича Никешина жена Степанида Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 7 номер 40
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуштохайлов Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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