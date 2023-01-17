Пуштохайлова (Куранова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1826 ст.
Отец: Куранов Андрей Степанович
Мать: не указана
Отец: служивый казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанина Василия Алексеевича Никешина жена Степанида Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 7 номер 40
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно