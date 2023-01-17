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Куранов Андрей Степанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Куранов Степан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.01.1825 ст.

Сын: Куранов Мелентий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанин Василий Екимович Петров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 694 номер 1
Рождение ребёнка
12.04.1826 ст.

Дочь: Пуштохайлова Александра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанина Василия Алексеевича Никешина жена Степанида Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 7 номер 40
Рождение ребёнка
26.09.1828 ст.

Сын: Куранов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Андрей Стефанович Куранов Восприемник: крестьянин Никита Сергеев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 52 номер 88
Смерть
Около 1848
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