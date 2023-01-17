Куранов Андрей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Куранов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1825 ст.
Сын: Куранов Мелентий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Отец: служащий казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанин Василий Екимович Петров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 694 номер 1
Рождение ребёнка
12.04.1826 ст.
Дочь: Пуштохайлова Александра Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Отец: служивый казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанина Василия Алексеевича Никешина жена Степанида Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 7 номер 40
Рождение ребёнка
26.09.1828 ст.
Мать ребёнка: не указана
Отец: казак Андрей Стефанович Куранов Восприемник: крестьянин Никита Сергеев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 52 номер 88
Смерть
Около 1848