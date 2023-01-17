Куранов Мелентий Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1825 ст.
Дата смерти15.02.1825 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1825 ст.
Отец: Куранов Андрей Степанович
Мать: не указана
Отец: служащий казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанин Василий Екимович Петров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 694 номер 1
Смерть
15.02.1825 ст.
Умер сын в возрасте 2 недели https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 721 номер 2