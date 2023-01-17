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Куранов Мелентий Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.01.1825 ст.

Дата смерти

15.02.1825 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1825 ст.

Отец: Куранов Андрей Степанович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Степанович Куранов Восприемник: мещанин Василий Екимович Петров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 694 номер 1
Смерть
15.02.1825 ст.
Умер сын в возрасте 2 недели https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 721 номер 2
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