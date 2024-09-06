Барботкин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барботкина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Барботкин Василий Александрович
Мать ребёнка: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Дочь: Сорокина (Барботкина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно