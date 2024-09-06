Барботкин Александр Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барботкин Александр Михайлович

Место рождения

Момотово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барботкин Михаил Егорович

Мать: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Момотово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барботкина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Барботкин Василий Александрович

Мать ребёнка: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна

Петровка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Дочь: Сорокина (Барботкина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна

Петровка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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