Сорокина (Барботкина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1902 ст.
Дата смерти29.11.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902 ст.
Вступление в колхоз
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович
Осташево, Кондаковская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сорокин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович
Смерть
29.11.1977