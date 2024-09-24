Сорокина (Барботкина) Мария Александровна 01.01.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Барботкина) Мария Александровна

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Место рождения

Петровка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1902 ст.

Дата смерти

29.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902 ст.

Отец: Барботкин Александр Михайлович

Мать: Барботкина (Гущина) Александра Тимофеевна

Петровка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Вступление в колхоз
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович

Осташево, Кондаковская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сорокин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Борисович

Смерть
29.11.1977

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