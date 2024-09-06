Барботкин Михаил Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барботкин Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барботкин Егор Васильевич

Мать: Барботкина (Старостина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барботкина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барботкина Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барботкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барботкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барботкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барботкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна

Момотово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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