Барботкин Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барботкина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барботкина Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барботкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барботкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барботкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барботкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Барботкина (Ваулина) Евфросинья Софроновна
Момотово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно