Серова (Скица) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1970
Отец: Скица Николай Георгиевич
Мать: Колесник Мария Пименовна
Рождение ребёнка
30.03.1990
Дочь: Лисица Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Серов Варерий Анатольевич
Рождение ребёнка
11.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серов Варерий Анатольевич