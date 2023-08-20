Серова (Скица) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Скица) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1970

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1970

Отец: Скица Николай Георгиевич

Мать: Колесник Мария Пименовна

Рождение ребёнка
30.03.1990

Дочь: Лисица Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Серов Варерий Анатольевич

Рождение ребёнка
11.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серов Варерий Анатольевич

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