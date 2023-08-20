Лисица Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Виктория Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1990

Отец: Серов Варерий Анатольевич

Мать: Серова Людмила Николаевна

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