Серов Варерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1968
Отец: Серов Анатолий Павловичь
Мать: Серова Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1990
Дочь: Лисица Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна