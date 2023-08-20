Серов Варерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Варерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1968

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1968

Отец: Серов Анатолий Павловичь

Мать: Серова Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1990

Дочь: Лисица Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серова Людмила Николаевна

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