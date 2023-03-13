Логиновъ Василий
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Логиновъ Иванъ
Мать: Логинова Дарья Симанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Логиновъ Петръ
Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Логинова Авдотья
Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Логиновъ Андрей
Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Логинова) Наталья
Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова