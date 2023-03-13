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Логиновъ Василий

Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Логиновъ Иванъ

Мать: Логинова Дарья Симанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Мавра Степанова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Логиновъ Петръ

Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Логинова Авдотья

Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Логиновъ Андрей

Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Логинова) Наталья

Мать ребёнка: Логинова Мавра Степанова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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