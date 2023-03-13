Логинова Мавра Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Логиновъ Петръ
Отец ребёнка: Логиновъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Логинова Авдотья
Отец ребёнка: Логиновъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Логиновъ Андрей
Отец ребёнка: Логиновъ Василий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Логиновъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логиновъ Василий