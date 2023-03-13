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Логинова Дарья Симанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Логиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Логиновъ Василий

Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логиновъ Иванъ

Смерть
1784
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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