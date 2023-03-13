Логинова Дарья Симанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Логиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Логиновъ Василий
Отец ребёнка: Логиновъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логиновъ Иванъ
Смерть
1784
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан