Логиновъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогиновъ Михаилъ

Логиновъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1758

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Логиновъ Иванъ

Мать: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1776

Сын: Логиновъ Тимофей

Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Логиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Логиновъ Петръ

Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Федосья Тимофеева

Смерть
1786
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close