Логиновъ Михаилъ
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1758
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Логиновъ Иванъ
Мать: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1776
Сын: Логиновъ Тимофей
Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Логиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Логиновъ Петръ
Мать ребёнка: Логинова Федосья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786