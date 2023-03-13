Логиновъ Иванъ
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1718
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Логиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Логиновъ Василий
Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Дарья Симанова