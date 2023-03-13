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Логиновъ Иванъ

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1718

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Логиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Логиновъ Василий

Мать ребёнка: Логинова Дарья Симанова

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Дарья Симанова

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