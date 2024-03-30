Томилова (Бодорина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения13.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1985
Образование
С 01.09.1992 по ?.06.2002
МКОУ Школа №9. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2002 по ?.06.2007
Челябинский государственный университет. Факультет: Журналистики. Специальность: Журналист. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
23.10.2009
Сын: Ганин Арсений Анатольевич
Отец ребёнка: Ганин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.2015
Отец ребёнка: Ганин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пресс-секретарь. ЛДПР Челябинской области.
Работа или профессия
Неизвестно
Пресс-секретарь фракции ЛДПР. Законодательное Собрание.
Работа или профессия
Неизвестно
Помощник депутата на общественных началах Станислава Наумова. Государственная Дума РФ.
Работа или профессия
Неизвестно
Копирайтер.
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф.
Образование
Неизвестно
Курсы фотографии.