Томилова (Бодорина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Бодорина) Екатерина

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

13.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Миасс, Миасский, Челябинская область
Образование
С 01.09.1992 по ?.06.2002
Миасс, Миасский, Челябинская область
МКОУ Школа №9. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2002 по ?.06.2007
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский государственный университет. Факультет: Журналистики. Специальность: Журналист. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
23.10.2009

Сын: Ганин Арсений Анатольевич

Отец ребёнка: Ганин Анатолий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.2015

Сын: Ганин Елисей Анатольевич

Отец ребёнка: Ганин Анатолий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Анатолий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Пресс-секретарь. ЛДПР Челябинской области.
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Пресс-секретарь фракции ЛДПР. Законодательное Собрание.
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Помощник депутата на общественных началах Станислава Наумова. Государственная Дума РФ.
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Копирайтер.
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Фотограф.
Образование
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Курсы фотографии.
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