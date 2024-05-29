Ганин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1969
Отец: Ганин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Ганина Елена Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Образование
С ?.09.1989 по ?.06.1993
Челябинский государственный университет. Факультет: Филологический. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 1993 по 1995
Учитель русского языка и литературы. МОУ Школа №7.
Рождение ребёнка
24.06.1993
Сын: Ганин Всеволод Анатольевич
Мать ребёнка: Ганина Елена Сергеевна
Работа или профессия
С 1995 по 2002
Полицейский. Полиция.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2004
Челябинский государственный университет. Факультет: Институт права. Форма обучения: Заочное отделение. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 2002 по 2005
ЧГОТ "Горожане".
Работа или профессия
С 2005 по 2010
Директор. ООО "Массив -медиа ", ХК "Массив ".
Рождение ребёнка
23.10.2009
Сын: Ганин Арсений Анатольевич
Мать ребёнка: Томилова (Бодорина) Екатерина
Работа или профессия
С 2011
Руководитель аппарата. ЛДПР Челябинской области.
Работа или профессия
С 2012
Помощник депутата ГД ФС РФ по работе в Челябинской области. Правительство Челябинской Области.
Работа или профессия
С 2015
Председатель товарищества. СНТ "Садовод-любитель №1".
Рождение ребёнка
09.06.2015
Мать ребёнка: Томилова (Бодорина) Екатерина