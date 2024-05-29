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Ганин Анатолий Иванович

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1969

Отец: Ганин Иван Иванович

Мать: Ганина Валентина Михайловна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова (Бодорина) Екатерина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Ганина Елена Сергеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С ?.09.1989 по ?.06.1993
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский государственный университет. Факультет: Филологический. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 1993 по 1995
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Учитель русского языка и литературы. МОУ Школа №7.
Рождение ребёнка
24.06.1993

Сын: Ганин Всеволод Анатольевич

Мать ребёнка: Ганина Елена Сергеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
С 1995 по 2002
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Полицейский. Полиция.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинский государственный университет. Факультет: Институт права. Форма обучения: Заочное отделение. Программа: Бакалавриат.
Работа или профессия
С 2002 по 2005
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ЧГОТ "Горожане".
Работа или профессия
С 2005 по 2010
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Директор. ООО "Массив -медиа ", ХК "Массив ".
Рождение ребёнка
23.10.2009

Сын: Ганин Арсений Анатольевич

Мать ребёнка: Томилова (Бодорина) Екатерина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
С 2011
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Руководитель аппарата. ЛДПР Челябинской области.
Работа или профессия
С 2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Помощник депутата ГД ФС РФ по работе в Челябинской области. Правительство Челябинской Области.
Работа или профессия
С 2015
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Председатель товарищества. СНТ "Садовод-любитель №1".
Рождение ребёнка
09.06.2015

Сын: Ганин Елисей Анатольевич

Мать ребёнка: Томилова (Бодорина) Екатерина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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