Шелепов Егор Васильевич
Место рожденияд. Белькова Каргалинской волости
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Шелепов Василий
Мать: не указана
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Аграфена Егоровна
Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна
д. Белькова Каргалинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелепова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно