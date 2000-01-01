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Шелепов Егор Васильевич

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Место рождения

д. Белькова Каргалинской волости

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шелепов Василий

Мать: не указана

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Аграфена Егоровна

Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шелепов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Шелепова Анна Дмитриевна

д. Белькова Каргалинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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