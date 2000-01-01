Шелепова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Аграфена Егоровна
Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич
д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич
д. Белькова Каргалинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно