Шелепова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Аграфена Егоровна

Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шелепов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич

д. Белькова Каргалинской волости
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Шелепов Егор Васильевич

д. Белькова Каргалинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепов Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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