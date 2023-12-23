Матусевич Николай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусевич Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1956

Сын: Матусевич Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Матусевич Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Матусевич Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Матусевич Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1964

Сын: Матусевич Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Матусевич Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матусевич Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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