Матусевич Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1956
Сын: Матусевич Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Матусевич Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1957
Сын: Матусевич Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Матусевич Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1964
Сын: Матусевич Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Матусевич Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно