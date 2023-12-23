Матусевич (Орлова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусевич (Орлова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1934

Отец: Орлов Николай Фёдорович

Мать: Орлова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1956

Сын: Матусевич Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Матусевич Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Матусевич Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Матусевич Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.09.1964

Сын: Матусевич Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Матусевич Николай Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матусевич Николай Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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