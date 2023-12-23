Матусевич (Орлова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1934
Отец: Орлов Николай Фёдорович
Мать: Орлова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1956
Сын: Матусевич Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Матусевич Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.08.1957
Сын: Матусевич Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Матусевич Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.09.1964
Сын: Матусевич Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Матусевич Николай Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно