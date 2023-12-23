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Матусевич Алексей Николаевич
Матусевич Алексей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1957
Пол
Мужской
Отец
Матусевич Николай Леонтьевич
1929 г.р.
Мать
Матусевич (Орлова) Надежда Николаевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1957
Отец:
Матусевич Николай Леонтьевич
Мать:
Матусевич Надежда Николаевна
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