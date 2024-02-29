Упхоев Павел Жамбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Упхоев Александр Павлович
Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Упхоев Константин Павлович
Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно