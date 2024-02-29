Упхоев Павел Жамбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упхоев Павел Жамбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Александр Павлович

Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Константин Павлович

Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Георгий Павлович

Мать ребёнка: Бидагаева Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бидагаева Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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