Бидагаева Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидагаева Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бидагаев Николай

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Александр Павлович

Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Константин Павлович

Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Упхоев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упхоев Павел Жамбаевич

Смерть
Неизвестно
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