Бидагаева Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бидагаев Николай
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Упхоев Александр Павлович
Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Упхоев Константин Павлович
Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Упхоев Павел Жамбаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно