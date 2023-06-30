Дёмина Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.
Дочь: Дёмина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Дёмин Иван Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 2121-2-184 ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе (Флора и Лавра)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно