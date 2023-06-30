Дёмина Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.

Дочь: Дёмина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Дёмин Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 2121-2-184 ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе (Флора и Лавра)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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