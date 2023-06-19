Дёмин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.
Дочь: Дёмина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Сергеевна
ЦГАМ 2121-2-184 ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе (Флора и Лавра)
Место жительства
1904
живущий в доме Жукова - МК о рождении дочери
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дёмина Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно