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Дёмин Иван Васильевич

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.

Дочь: Дёмина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 2121-2-184 ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе (Флора и Лавра)
Место жительства
1904
Москва, город федерального значения Москва
живущий в доме Жукова - МК о рождении дочери
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно