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Макаров (Трусов) Федор Васильевич

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.05.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883 ст.

Отец: Трусов Василий Сафонович

Мать: Трусова Варвара Ивановна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Жена: Макарова Меланья Павловна

Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Трусов Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна

Близнецы с Ксенией
Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Трусова Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна

Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: Трусова София Федоровна

Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна

Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Макаров Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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