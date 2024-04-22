Макаров (Трусов) Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883 ст.
Отец: Трусов Василий Сафонович
Мать: Трусова Варвара Ивановна
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Трусов Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна
Близнецы с Ксенией
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Трусова Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: Трусова София Федоровна
Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Макаров Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Макарова Меланья Павловна
Смерть
Неизвестно