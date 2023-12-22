Трусова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1881
Дочь: Трусова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Рождение ребёнка
28.05.1883 ст.
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Трусов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович
Смерть
26.01.1888 ст.
После рождения ребенка