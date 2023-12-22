Трусова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1881

Дочь: Трусова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Рождение ребёнка
28.05.1883 ст.

Сын: Макаров Федор Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Трусов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Трусов Василий Сафонович

Смерть
26.01.1888 ст.
После рождения ребенка
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