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Макарова Меланья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Муж: Макаров Федор Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Трусов Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич

Близнецы с Ксенией
Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Трусова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: Трусова София Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич

Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Макаров Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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