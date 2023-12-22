Макарова Меланья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Трусов Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич
Близнецы с Ксенией
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Трусова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: Трусова София Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Макаров Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Васильевич
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно