Будник Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Поля

Отец ребёнка: Будник Григорий

Рождение ребёнка
1927

Сын: Будник Иван

Отец ребёнка: Будник Григорий

Рождение ребёнка
20.02.1932

Сын: Будник Василий

Отец ребёнка: Будник Григорий

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Будник Петро

Отец ребёнка: Будник Григорий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Будник Михаил

Отец ребёнка: Будник Григорий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Будник Владимир

Отец ребёнка: Будник Григорий

Рождение ребёнка
1942

Сын: Будник Галина

Отец ребёнка: Будник Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будник Григорий

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