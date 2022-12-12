Будник Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Поля
Отец ребёнка: Будник Григорий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Будник Иван
Отец ребёнка: Будник Григорий
Рождение ребёнка
20.02.1932
Сын: Будник Василий
Отец ребёнка: Будник Григорий
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Будник Петро
Отец ребёнка: Будник Григорий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Будник Михаил
Отец ребёнка: Будник Григорий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Будник Владимир
Отец ребёнка: Будник Григорий
Рождение ребёнка
1942
Сын: Будник Галина
Отец ребёнка: Будник Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будник Григорий