Будник Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Поля
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Будник Иван
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Рождение ребёнка
20.02.1932
Сын: Будник Василий
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Будник Петро
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Будник Михаил
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Будник Владимир
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Будник Галина
Мать ребёнка: Будник Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будник Татьяна