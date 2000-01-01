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Будник Галина
Будник Галина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Мужской
Отец
Будник Григорий
Мать
Будник Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Будник Григорий
Мать:
Будник Татьяна
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