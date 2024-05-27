(Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Терентий (?) Васильев

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лугинина) Татьяна Терентьева

Отец ребёнка: Лугинин Терентий (?) Васильев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Лугинина) Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Лугинин Терентий (?) Васильев

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лугинин Андрей Терентьев

Отец ребёнка: Лугинин Терентий (?) Васильев

Смерть
Неизвестно

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