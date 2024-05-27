(Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Лугинина) Татьяна Терентьева
Отец ребёнка: Лугинин Терентий (?) Васильев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Лугинина) Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Лугинин Терентий (?) Васильев
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Лугинин Терентий (?) Васильев
Смерть
Неизвестно