Лугинин Терентий (?) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинин Терентий (?) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лугинин Василий Степанов

Мать: (Лугинина) Матрена Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лугинина) Татьяна Терентьева

Мать ребёнка: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Лугинина) Агафья Терентьева

Мать ребёнка: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лугинин Андрей Терентьев

Мать ребёнка: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева

Смерть
До 1824

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