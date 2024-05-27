Лугинин Терентий (?) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1824
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Лугинина) Татьяна Терентьева
Мать ребёнка: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Лугинина) Агафья Терентьева
Мать ребёнка: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: (Лугинина) Стефанида Стефанида/ Степанида Михайлова/ Максимова/ Минеева
Смерть
До 1824