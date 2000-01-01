Неустроев Иван Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неустроев Савватий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1924
Сын: Неустроев Василий Иванович
Мать ребёнка: Неустроева Анна Стратоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неустроева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Неустроева Анна Стратоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неустроева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неустроева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно