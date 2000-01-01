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Неустроев Иван Савватеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неустроев Савватий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Неустроев Василий Иванович

Мать ребёнка: Неустроева Анна Стратоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Неустроева Анна Стратоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неустроев Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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