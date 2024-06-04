Тиунова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиунов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиунов Павел
Рождение ребёнка
29.12.1953
Дочь: Тиунова Анна Павловна
Отец ребёнка: Тиунов Павел
Рождение ребёнка
?.02.1957
Дочь: Тиунова Вера Павловна
Отец ребёнка: Тиунов Павел
Смерть
1982