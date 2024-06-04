Тиунова Любовь Ивановна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тиунова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Неустроев Иван Савватеевич

Мать: Неустроева (Тиунова) Анна Стратоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунов Павел

Рождение ребёнка
29.12.1953

Дочь: Тиунова Анна Павловна

Отец ребёнка: Тиунов Павел

Рождение ребёнка
?.02.1957

Дочь: Тиунова Вера Павловна

Отец ребёнка: Тиунов Павел

Смерть
1982

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