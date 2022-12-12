Вшивцев Трофим Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.
Отец: Вшивцев Савин .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Дочь: Парасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Сын: Вшивцев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.
Сын: Вшивцев Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Ирина
Место жительства
Неизвестно
Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710