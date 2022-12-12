Вшивцев Трофим Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Трофим Савинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.

Отец: Вшивцев Савин .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690 ст.

Сын: Вшивцев Борис Трофимович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина

Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Дочь: Парасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина

Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Сын: Вшивцев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина

Рождение ребёнка
Около 1702 ст.

Сын: Вшивцев Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ирина

Место жительства
Неизвестно
Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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