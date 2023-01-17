Вшивцев Василий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Василий Трофимович

Вшивцев Василий Трофимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700 ст.

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.

Отец: Вшивцев Трофим Савинович

Мать: Вшивцева Ирина

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Караулова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Данилова

Рождение ребёнка
1723

Сын: Вшивцев Фока Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Четверикова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Акилина Данилова

Место жительства
Неизвестно
Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755
Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close