Вшивцев Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700 ст.
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.
Отец: Вшивцев Трофим Савинович
Мать: Вшивцева Ирина
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Караулова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Данилова
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Четверикова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755