Вшивцева (?) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690 ст.

Сын: Вшивцев Борис Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович

Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Дочь: Парасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович

Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Сын: Вшивцев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович

Рождение ребёнка
Около 1702 ст.

Сын: Вшивцев Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Трофим Савинович

Место жительства
Неизвестно
Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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