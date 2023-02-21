Вшивцева (?) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Дочь: Парасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Сын: Вшивцев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.
Сын: Вшивцев Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пихтовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно