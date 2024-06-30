Фатьянова (Савинова) Епистахия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова (Савинова) Епистахия Лазаревна

Место рождения

Чучепала, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

15.02.1804 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Чучепала, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Андреан Федорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Наумова (Фатьянова) Ирина Андрияновна

Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Фатьянов Илья Андреанович

Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Фатьянов Иван Андреанович

Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.02.1804 ст.

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