Фатьянова (Савинова) Епистахия Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти15.02.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Наумова (Фатьянова) Ирина Андрияновна
Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фатьянов Илья Андреанович
Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фатьянов Иван Андреанович
Отец ребёнка: Фатьянов Андреан Федорович
Смерть
15.02.1804 ст.