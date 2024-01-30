Наумова (Фатьянова) Ирина Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Наумова Афимья Васильевна
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наумова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Наумов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
09.11.1796 ст.
Сын: Наумов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
20.03.1800 ст.
Дочь: Наумова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наумова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847