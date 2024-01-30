Наумова (Фатьянова) Ирина Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Фатьянова) Ирина Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Фатьянов Андреан Федорович

Мать: Фатьянова Епистахия Лазаревна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Наумова Афимья Васильевна

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наумова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Наумов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Наумов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Наумов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.11.1796 ст.

Сын: Наумов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1800 ст.

Дочь: Наумова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наумова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Наумов Василий Селиверстович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Василий Селиверстович

Смерть
1847
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