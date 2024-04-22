Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Фатьянов Андреан Федорович

Мать: Фатьянова Епистахия Лазаревна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дерибина Ефимия Козмична

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дерибин Максим Козмич

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дерибина Марья Козмична

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дерибина Федосья Козмична

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Дерибин Максим Козмич

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1793 ст.

Сын: Дерибин Василий Козмич

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.07.1795 ст.

Сын: Дерибин Афанасий Козмич

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1797 ст.

Дочь: Дерибина Параскева Козмична

Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Козьма Парфенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close