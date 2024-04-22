Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дерибина Ефимия Козмична
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дерибина Марья Козмична
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дерибина Федосья Козмична
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
06.03.1793 ст.
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
04.07.1795 ст.
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Рождение ребёнка
21.10.1797 ст.
Дочь: Дерибина Параскева Козмична
Отец ребёнка: Дерибин Козьма Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно