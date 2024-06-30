Дерибин Козьма Парфенович 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерибин Козьма Парфенович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

30.10.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Дерибин Парфен

Мать: Дерибина Федосья

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дерибина Ефимия Козмична

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Дерибин Максим Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.06.1783 ст.

Сын: Дерибин Петр Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.03.1785 ст.

Дочь: Дерибина Марья Козмична

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.1789 ст.

Дочь: Оксенова (Дерибина) Федосья Козмична

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Дерибин Максим Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1793 ст.

Сын: Дерибин Василий Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.07.1795 ст.

Сын: Дерибин Афанасий Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1797 ст.

Дочь: Дерибина Параскева Козмична

Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.04.1801 ст.

Жена: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1803 ст.

Дочь: Дерибина Евдокия Козмична

Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1805 ст.

Сын: Дерябин Илья Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.06.1807 ст.

Сын: Дерибин Иван Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.06.1810 ст.

Сын: Дерибин Петр Козмич

Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.

Дочь: Дерибина Анисья Козмична

Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фатьянова (Дерибина) Екатерина Козьмична

Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
30.10.1837 ст.

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