Дерибин Козьма Парфенович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти30.10.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Дерибин Парфен
Мать: Дерибина Федосья
Дочь: Дерибина Ефимия Козмична
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Сын: Дерибин Петр Козмич
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Дочь: Дерибина Марья Козмична
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Дочь: Оксенова (Дерибина) Федосья Козмична
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Дочь: Дерибина Параскева Козмична
Мать ребёнка: Дерибина (Фатьянова) Евдокия Андреановна
Дочь: Дерибина Евдокия Козмична
Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна
Сын: Дерябин Илья Козмич
Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна
Сын: Дерибин Иван Козмич
Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна
Сын: Дерибин Петр Козмич
Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна
Дочь: Дерибина Анисья Козмична
Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна
Дочь: Фатьянова (Дерибина) Екатерина Козьмична
Мать ребёнка: Дерибина (Максимова) Марфа Федоровна