Пиганова (Русова) Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1934
Дата смерти11.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934
Отец: Русов Гаврил Сергеевич
Мать: Русова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1959
Сын: Пиганов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Пиганов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1964
Сын: Пиганов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Пиганов Константин Васильевич
Смерть
11.07.2009
Похороны
Неизвестно