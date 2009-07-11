Пиганова (Русова) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиганова (Русова) Ольга Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1934

Дата смерти

11.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934

Отец: Русов Гаврил Сергеевич

Мать: Русова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиганов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.1959

Сын: Пиганов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Пиганов Константин Васильевич

Новые Горки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.03.1964

Сын: Пиганов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Пиганов Константин Васильевич

Новые Горки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
11.07.2009
Похороны
Неизвестно

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