Пиганов Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения21.03.1959
Дата смерти04.05.2010
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиганова (Енаева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пиганова) Анна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.?
Сын: Пиганов Алексей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
04.05.2010