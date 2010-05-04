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Пиганов Виктор Константинович

Место рождения

Новые Горки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.03.1959

Дата смерти

04.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959

Отец: Пиганов Константин Васильевич

Мать: Пиганова (Русова) Ольга Гавриловна

Новые Горки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиганова (Енаева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пиганова) Анна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.?

Сын: Пиганов Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.05.2010

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