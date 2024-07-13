Русова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти05.06.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1918
Дочь: Сальмина (Русова) Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1922
Дочь: Милашкина (Русова) Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
24.06.1928
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.1931
Дочь: Разживина (Русова) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
05.05.1934
Дочь: Пиганова (Русова) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
30.06.1937
Дочь: Кузьмина (Русова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
20.11.1940
Дочь: Недужко (Русова) Фаина Гавриловна
Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич
Смерть
05.06.1953