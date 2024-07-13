Русова Анна Васильевна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Русова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

05.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русов Гаврил Сергеевич

Рождение ребёнка
15.07.1918

Дочь: Сальмина (Русова) Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1922

Дочь: Милашкина (Русова) Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Рождение ребёнка
24.06.1928

Сын: Русов Виталий Гаврилович

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1931

Дочь: Разживина (Русова) Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Сальма, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1934

Дочь: Пиганова (Русова) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Рождение ребёнка
30.06.1937

Дочь: Кузьмина (Русова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Рождение ребёнка
20.11.1940

Дочь: Недужко (Русова) Фаина Гавриловна

Отец ребёнка: Русов Гаврил Сергеевич

Смерть
05.06.1953

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