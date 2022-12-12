Кондюрин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кондюрин Михаил Иосифович
Мать: Кондюрина 1-я Кондюрина
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Кондюрина Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кондюрин Парфений Иванович
Мать ребёнка: Кондюрина Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно