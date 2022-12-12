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Кондюрин Иван Михайлович

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кондюрин Михаил Иосифович

Мать: Кондюрина 1-я Кондюрина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Акилина Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кондюрин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Акилина Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кондюрин Парфений Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Акилина Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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